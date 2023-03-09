«Я сама сделала предложение мужу»: Глюкоза спела новый трек и вспомнила свадьбу

Наталья Чистякова-Ионова, она же певица Глюкоза, рассказала ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», что считает свой новый трек «Давай женицца» гимном всех свадеб.

«Песня очень веселая, а свадьба – одно из самых веселых и радостных событий. Женщины уже давно сами могут предложить на них жениться. Они настолько стали сильными, свободными, независимыми. Ни одна женщина сейчас уже не ждет, когда ее замуж возьмут. Если она чего-то хочет, то сделает сама. В принципе, я так и сделала предложение своему мужу. Я говорю: «Женись на мне, лучше ты не найдешь». Через неделю он принес кольцо и сказал: «В принципе, я согласен»», – поделилась Глюкоза историей своего замужества.



Женщины стали смелее в отношениях, считает Глюкоза

31 марта певица представит на сцене «Мумий Тролль Music Bar» новую программу в камерном варианте, а летом обещает большой концерт в честь дня рождения и 20-летия музыкальной карьеры. Несмотря на серьезный творческий стаж, Наталья призналась, что до сих пор волнуется перед выходом на сцену.

«Да, 20 лет на сцене, и все как в первый раз. Не могу поверить, что эта дата связана со мной. Волнуюсь еще больше, так как с каждым годом ставки повышаются, хочется быть лучше, делать все лучше. И когда что-то не получается, больше переживаешь. Но и удовольствия еще больше: когда понервничаешь, а потом все складывается – это суперкайф», – говорит Глюкоза.



Но и удовольствия еще больше: когда понервничаешь, а потом все складывается – это суперкайф, - говорит о годах Глюкоза

Разница между той девочкой, какой она была на старте карьеры, и нынешней Глюкозой, прежде всего в опыте, считает певица. А главные качества остались все те же – зажигательный характер, харизма, настроение и, конечно, неповторимый свист, которым она удивила в студии ведущих шоу «Мурзилки Live».

«Опыта больше стало. Каждый день себя шлифуешь и выходишь на какой-то новый уровень. Что еще: я постарела. Не могу бороться с этим, но стареть не хочется», – призналась артистка.



В студии «Авторадио» Глюкоза устроила живую премьеру трека «Давай женицца»

Удивлять поклонников летом Глюкоза будет новыми песнями, видео, мультяшками и балетными номерами. Дату и площадку концерта певица пока не называет, но репетиции уже идут, отметила она в эфире «Авторадио». А пока лето еще не наступило, Глюкоза осваивает новое амплуа – ведущей телепроекта «Бьюти Баттл», в котором соревнуются стилисты-парикмахеры со всей страны.

«У нас там уже все, что могло, случилось: люди плакали, модели убегали, чего там только не было!» – поделилась впечатлениями Глюкоза.