Глюкоза предлагает «Давай женицца»

Это ироничный танцевальный поп с классическим для артистки звучанием, рассказывающий о девушке, которая очень хочет замуж.

В содержании трека артистка рассказывает типичную историю отношений. Ее лирическая героиня, устав от нотаций родственников, начинает агрессивно намекать своему молодому человеку о необходимости брака.



Глюкоза

«Моя мама говорит, у неё душа болит, что пора мне уже замуж. А ты вешаешь мне на уши лапшу», - поет Глюкоза.

Слова и музыку новой песни написал Денис Ковальский. Релиз сингла «Давай женицца» состоялся на лейбле Illuminati Media Group.