Эльдар Джарахов и Sqwoz Bab рассказали о релизе альбома

В студии «Саймон-Шоу» на Радио Energy Эльдар Джарахов и Sqwoz Bab (Марат Мингазов) впервые спели фит «Розовая луна» вживую, заразив слушателей движовой осенней лирикой. Парни также вспомнили, как мысли о бывших свели их с Клавой Кокой.



Эльдар Джарахов и Sqwoz Bab

«В какой-то день мы все трое проснулись в разных точках Москвы и подумали об одном и том же. Потом материализовался наш чат под названием «Розовая луна», и мы все втроем решили, что нам нужен фит», – рассказал Эльдар ведущим «Саймон-Шоу».

«Я вообще где-то под лестницей проснулся, – добавил Марат. – Мы погуглили слова, и поняли, что луна – красивое слово, и розовое вино тоже есть. Точно хит!»



Эльдар Джарахов и Sqwoz Bab

Сюжет «Розовой луны» основан на реальных событиях – несостоявшемся курортном романе Джарахова. Строчка «Она так много говорит о своем бывшем, что я начал по нему скучать» выстрадана опытным путем, утверждают музыканты.

«25 ноября выходит наш альбом «2 Boyz No Cap», – сообщили Эльдар и Марат. – Сейчас вы услышали, наверное, самую милую, приятную песню из него. А так, там песни для вечеринки, настоящий пауэрбанк для настроения».

Ребята и в студию пришли в составе «2 Boyz No Cap», оставив Клаву Коку вспоминать бывших дома. Впрочем, после выхода совместного лонгплея парни планируют поругаться и записать сольные релизы.

Эльдар Джарахов также признался ведущим – диджею Саймону и Саше Маслаковой, что нашумевшая история с его регистрацией на сайте знакомств вообще не сработала – сердце музыканта по-прежнему свободно.

Подробности – на YouTube-канале и в официальных аккаунтах Радио Energy.