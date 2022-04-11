Джарахов проехался в вагоне на «Вокзал»

Режиссер Семен Багиров поместил Джарахова, его подругу и других пассажиров в ночной поезд, где между ними под гитарные переборы происходят обычные в поездке дела - они умываются, обедают, выпивают, ссорятся, размышляют...

Съёмки проходили в Московской области в специально перестроенном автобусе, напоминающим вагон поезда. По словам создателей клипа, видеоряд получился настолько правдивым по наполнению сцен и персонажей, что каждому станет близка атмосфера в том или ином окошке поезда.







Джарахов

«Желать счастья и блага той, кто навсегда в твоём сердце - самая большая боль и глубокие раны, вызывающие ненависть и бегство… Но хуже всего видеть, как рядом с тобой кто-то несчастлив», - говорит Эльдар Джарахов.