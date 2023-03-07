Клава Кока выходит «Замуж» за Антона Шастуна

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Певица Клава Кока выпустила клип на недавно презентованную песню «Замуж» (смотреть клип).

Клип, снятый режиссером Максом Ирманом, стилизован под телешоу «Давай поженимся» (в ролике он переименован в «Давай поджемимся»), и одну из ролей в нем исполнила «главная сваха страны» Роза Сябитова.

В съемках клипа также приняли участие Антон Шастун, Карина Кросс, Джарахов, Алёна Водонаева и Любовь Любятинка. По сюжету Клава Кока участвует в передаче Розы Сябитовой, ходит к гадалке в исполнении Алены Водонаевой, выбирает мужчину между накаченными качками, пуляющим доллары бородатым Джараховым и иными персонажами, а выбирает в итоге скромного телеоператора в исполнении комика Антона Шастуна.

Клава Кока
Клава Кока

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