Клава Кока выходит «Замуж» за Антона Шастуна

Клип, снятый режиссером Максом Ирманом, стилизован под телешоу «Давай поженимся» (в ролике он переименован в «Давай поджемимся»), и одну из ролей в нем исполнила «главная сваха страны» Роза Сябитова.

В съемках клипа также приняли участие Антон Шастун, Карина Кросс, Джарахов, Алёна Водонаева и Любовь Любятинка. По сюжету Клава Кока участвует в передаче Розы Сябитовой, ходит к гадалке в исполнении Алены Водонаевой, выбирает мужчину между накаченными качками, пуляющим доллары бородатым Джараховым и иными персонажами, а выбирает в итоге скромного телеоператора в исполнении комика Антона Шастуна.



Клава Кока