Scorpions выпустили виски

Односолодовый «Scorpions Rock 'N' Roll Star» выдерживается в американских бочках из-под бурбона, затем в бочках из-под хереса и из-под сладкого вишневого вина из Германии.





Музыканты поделились своими впечатлениями от получившегося продукта.

-«Наконец, у нас есть наш собственный Scorpions Whisky, готовый к выпуску ... мы в восторге от него! - пишут рокеры в соцсетях. - Этот специфический виски дозревает до совершенства в необычных немецких бочках из вишневого вина. Мы надеемся, что вам все это понравится ... давайте раскачаем ночь и попробуем вкус жала!»