Scorpions записывают новый альбом на удаленке

Фестиваль Resurrection Fest прошел с 11 по 14 июля в Испании.





Песня Rock You Like a Hurricane вошла в альбом Love at First Sting группы Scorpions, выпущенная в феврале 1984 года. Песня достигла 25 места в US Billboard Hot 100, что внесло большой вклад в успех альбома. В 2006 году VH1 удостоил песню 31 позиции в рейтинге 40 Greatest Metal Songs.

