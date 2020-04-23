Scorpions записывают новый альбом на удаленке

«Мы должны были начать работать в студии еще две недели назад. Пока все мы работаем в своих собственных студиях дома, но мы постоянно на связи. Мы продолжаем работать и стараемся извлечь максимум пользы из этой ситуации… В последнюю неделю марта мы должны были собраться в своей студии в Ганновере с продюсером Грегом Фидельманом. Но сейчас Германия закрыта, Америка тоже, и нам пришлось изменить весь план. В конечном итоге каждый занимается своим делом и записывает свои партии дома. При поддержке нашего звукорежиссера Ханса-Мартина Баффа, который через приложение Zoom научил меня разным премудростям, я смог записать себя. Так что я теперь не только автор песен и певец, но и звукоинженер, правда, вынужденно. И это был приятный вызов. Каждый второй день я придумываю что-то и говорю: «Эй, Ханс-Мартин, а покажи мне, как делается вот это…». Через Zoom так легко общаться и доводить дело до конца. Что касается музыки нового альбома, то это будет ближе к Metallica и Slipknot, с которыми ранее работал Грег Фидельман. И он хочет сделать звучание пластинки, как у них».
Ориентировочно новый альбом Scorpions выйдет весной 2021 года.
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