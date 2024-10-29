Под песни молодых артистов Яндекс Музыки будут «Звёздные танцы» на ТНТ

Сотрудничество Яндекс Музыки с телеканалом ТНТ продолжит инициативу сервиса по поддержке талантливых исполнителей, открывая им сразу несколько возможностей для продвижения своего творчества на экране. Так, композиции артистов, которые взлетели в Моей волне, прозвучат в танцевальных постановках с большой сцены. А сами исполнители появятся в шоу в разнообразных амплуа. Для некоторых из них участие в федеральном эфире станет дебютным в их музыкальной карьере. Кроме того, треки, представленные в шоу, получат дополнительную поддержку в специальном плейлисте в Яндекс Музыке.

На танцевальные номера пары воодушевят: певица Bearwolf, ставшая главной героиней октябрьского обновления проекта «Искра» и достигшая 7 млн ежемесячных слушателей на стриминге, и группа «Комната культуры», которая попала в «Искру» в январе 2024 года, а затем стала самой прослушиваемой в Яндекс Музыке за лето. Также в основу постановок лягут треки певицы Polnalyubvi, чей хит «Кометы» остается одним из самых прослушиваемых в Моей волне за последний год, и дуэта Nemiga, демонстрирующего стремительный рост аудитории: их трек «Молодость» — один из лидеров в Моей волне, а композиции «Маяк» и «Сумасшедшая суббота» попадали в чарт сервиса.

«Сегодня путь к успеху для артистов неразрывно связан со стриминговыми сервисами. В Яндекс Музыке начинающие исполнители находят свою первую аудиторию и развиваются до уровня популярных артистов. Наша дополнительная поддержка включает множество направлений — от организации живых выступлений до создания специальных проектов. И партнерство с таким масштабным телевизионным шоу — это еще один важный шаг в развитии наших инициатив. Мы рады, что талантливые артисты получат дополнительную возможность заявить о себе на экране ТНТ», — Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

Под треки артистов, взлетевших в Моей волне, станцуют Ольга Серябкина, Евгения Медведева, Карина Нигай, а также профессиональные танцоры: Алексей Мечетный, Виталий Савченко и Ильдар Гайнутдинов.

«Мы впервые были на съёмках подобного масштаба — это очень волнующе. И мы безумно рады, что именно наш трек вдохновил танцоров на постановку невероятного номера. Подробности раскроем чуть позже. Здорово, что Яндекс Музыка дает столь мощный инструмент молодым артистам, помогает им в самом главном — быть услышанными. Поэтому хочется выразить огромную благодарность за такую помощь!», — поделилась группа Nemiga.

«Очень приятно, когда ты видишь, что то, во что вложил свою душу и много сил, откликается большому количеству зрителей. Раньше я с восхищением смотрела на «людей из телевизора», а теперь я слышу там свою музыку. Это вдохновляет меня на новые свершения», — рассказала Bearwolf.

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Bearwolf в «Танцах на ТНТ»

«Поддержка Яндекс Музыки для артистов — это хороший трамплин для становления на уверенный творческий путь. Нам говорят, что наши треки воодушевляют на танец. Как-то нам прислали видео коллектива из Воронежа на песню «Больше не прощай меня никому», и нас очень впечатлил их танец, до мурашек. Это была целая театральная постановка! Поэтому мы рады принять участие в шоу на ТНТ и желаем паре, которая станцует под наш трек, только победы», — «Комната культуры».

«Конечно же, как self-made артисту мне важна дополнительная поддержка творчества. И мне очень приятно, что талантливые танцоры выбирают мои песни для своих постановок в шоу. Через танец можно передать новый смысл композиции, и ребята очень творчески и креативно подходят к созданию номеров», — поделилась Polnalyubvi.

Благодаря системе персональных рекомендаций Яндекс Музыки артисты могут стремительно наращивать аудиторию на сервисе. Почти 2 года самые яркие взлеты артистов в Моей волне отражаются в проекте «Искра», куда за это время попало более 170 артистов.

Лица героев «Искры» появляются на билбордах, а сами музыканты регулярно встречаются со слушателями на мероприятиях Плюс Дачи и фестивалях. Кроме того, Яндекс Музыка привлекает «Искр» к проектам смежных сервисов. Самым ярким кейсом текущего года стало участие артистов TMNV и AUM RAA в создании саундтреков для блокбастера Кинопоиска «Майор Гром: Игра».

«Звёздные танцы» — новый танцевальный проект телеканала ТНТ, в котором примут участие звёзды, а также лучшие танцоры страны. Их наставницы — Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова сойдутся в большом поединке. В течение проекта пары будут соревноваться за статус лучшей в команде наставника. Оценивать постановки будут гости выпуска — известные артисты, а также лучшие хореографы. Премьера шоу состоится 3 ноября в 21:30.