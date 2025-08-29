«Комната культуры» написала гимн хоккейного сезона

Сингл был записан к старту нового сезона Фонбет КХЛ в качестве официального трека, который будет звучать на играх в течение чемпионата 2025/2026. В день релиза песни также состоялась премьера видеоклипа, в съемках которого приняли участие хоккеисты Николай Голдобин (СКА) и Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Трек «История плавит лёд» соединил мощные гитарные рифы и проникновенный вокал солиста группы Жени Трофимова, передавая волнение перед выходом на лёд и предвкушение победы. Проект стал важной точкой пересечения спортивной и музыкальной культур — в песне хоккей предстаёт как сила, объединяющая энергию игроков и болельщиков в одну стихию. Музыка превращается в символ энергии и сопричастности, с которой начинается новый сезон КХЛ. Над созданием сингла «Комната культуры» работала с командой КХЛ при поддержке Яндекс Музыки.

Видеоклип к синглу также передает атмосферу единства спортсменов и болельщиков — в нем «Комната культуры» выступает на льду арены. Клип был снят при поддержке Кинопоиска командой под руководством режиссёра Эльвина Фомина и продюсера Светланы Лаки.

Клип станет промороликом сезона КХЛ 2025/2026, который зрители смогут увидеть как в трансляциях матчей, так и на аренах клубов Лиги. В живом исполнении трек прозвучит впервые 8 сентября на домашней арене «Авангарда» в Омске перед матчем с казанским «Ак Барсом».

«Нам выпала честь внести вклад в развитие спорта через музыку, и для нас это по-настоящему особенная и значимая история. Переслушав множество песен о хоккее, мы поняли: наша главная задача — объединить болельщика и хоккеиста, показать, насколько они нужны друг другу. Мы сами с интересом следим за КХЛ и болеем за команду «Сибирь», поэтому понимаем, насколько это важно. Кажется, в треке нам удалось передать нужную энергию — теперь интересно услышать нашу песню на стадионе и увидеть, как на неё отреагируют болельщики», — прокомментировал Женя Трофимов, солист группы «Комнаты культуры».



«С опытом работы на съемочной площадке я знаком, но в музыкальном клипе впервые принял участие. Это, конечно, совершенно другой формат: музыка сопровождает каждое твоё действие, придаёт энергии. Помню, как трек включился в момент съемки крупного плана и сразу повлиял на эмоции всех на площадке — это по-настоящему заряжает. У сезона должен быть свой звук, свой трек, как в команде, в которой есть раздевалка, свои ритуалы и атмосфера. Он соединяет игроков на льду с болельщиками на трибунах и помогает нам быть на одной волне» — добавил Николай Голдобин, нападающий СКА.

«Я впервые принял участие в подобном проекте, и благодаря уверенности артистов и всей творческой команды чувствовал себя совершенно комфортно во время съемок. На мой взгляд, трек сезона — это отличная традиция, которая приносит пользу всем: Лиге, болельщикам и музыкантам. Съемки становятся важной частью жизни хоккеистов, позволяя зрителям увидеть нас с новой стороны, укрепить эмоциональную связь и еще больше полюбить хоккей» — поделился Дамир Шарипзянов, защитник «Авангарда».

Для группы «Комнаты культуры» этот релиз стал еще одним шагом на пути к успеху, пройденном вместе с Яндекс Музыкой — от взлета в Моей волне и участия в проекте «Искра» до попадания в Чарт и признания «Группой года» на YAM Session 2024. Платформа продолжает продвигать творчество актуальных и быстрорастущих артистов в рамках экосистемы сервисов Яндекса, и не в первый раз отвечает за главную тему проектов Кинопоиска, привлекая артистов, которые показали стремительный рост аудитории за последнее время, например, участников проектов «Искра», «Суперлонч» и других.