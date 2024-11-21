Genesis выпустит расширенное переиздание своего лучшего альбома

Концептуальный альбом, ставший последним студийником группы с участием оригинального фронтмена Питера Гэбриела, выйдет на виниле + Blu-ray, CD + Blu-ray и в цифровом формате 28 марта 2025 года.

В суперделюкс войдут все песни с оригинального альбома, перезаписанные с оригинальных кассет 1974 года, полное живое выступление группы Genesis в Лос-Анджелесе 24 января 1975 года, а также три никогда ранее не издававшиеся демозаписи.

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Genesis 2020 года

Кроме этого в переиздание попадет 60-страничная книга с архивными фотографиями и комментариями журналиста Алексиса Петридиса, взявшего интервью у участников Genesis.

«Я считаю, что этот альбом — классика Genesis», — поделился своими мыслями гитарист группы Стив Хэкетт.