Билли Айлиш бегает по коридорам в «Chihiro»

Билли Айлиш бегает по коридорам и лестницам пустого здания, пытаясь найти выход. Но это оказывается не так просто – Айлиш пытается помешать незнакомец.

Режиссером клипа «Chihiro» выступила сама Билли Айлиш. Она призналась, что это одно из ее любимых видео и оно было снято «в один из лучших дней» ее жизни. В пресс-релизе «Chihiro» описывается как «сказочное повествование, где темные коридоры и закрытые двери символизируют разные уголки разума». Клип выражает «внутренние толчки, когда глубокие чувства страха, любви и желания неизбежно охватывают нас». Это далеко не первое видео, срежиссированное Айлиш: ранее она снимала «You Should See Me in a Crown», «Everything I Wanted», «Happier Than Ever», «What Was I Made For?» и многие другие клипы.



Billie Eilish

Песня «Chihiro» вошла в новый альбом Билли Айлиш «Hit Me Hard and Soft», релиз которого состоялся 17 мая. Это второй сингл с него: ранее певица представила клип на трек «Lunch».

Билли Айлиш назвала трек «Chihiro» в честь Тихиро Огино, главной героини мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» (2001). И сама песня вдохновлена этим аниме: как отмечает артистка, это «что-то вроде ее [Тихиро] точки зрения, смешанной с моей». Билли Айлиш подчеркнула, что очень любит «Унесенных призраками» – она смотрела этот мультфильм далеко не один раз. По музыке же «Chihiro» – смесь R&B и хауса: продюсером трека, как всегда, выступил Финнеас О’Коннелл, брат Билли Айлиш.