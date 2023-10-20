Лана Дель Рей выпустила лирический дуэт с Холли Макве

Работа стала результатом дружбы девушек, завязавшейся после того, как Холли написала Лане в соцсетях несколько лет назад.

Suburban House — это трогательная, воздушная и чистая песня о том, как легко полюбить и потерять любовь. Голоса певиц, обрамленные фортепианным аккомпанементом, сохраняют свою самобытность, при этом сливаясь в идеальный унисон там, где это необходимо.



Lana Del Rey

По словам Холли, на композицию ее вдохновил пригородный дом 50-х годов на окраине Западного Лондона, где она какое-то время жила. «Это было похоже на капсулу времени: он не менялся с 70-х», — поделилась исполнительница.

Лана в свою очередь призналась, что считает голос ирландки одним из самых красивых в мире и гордится своим участием в дуэте. Ранее артистка говорила, что Макве — идеальный кандидат на роль Дель Рей в автобиографическом фильме.