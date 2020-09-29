Рита Дакота косплеит Лану Дель Рей в клипе «Рубашка»

Автор музыки и слов - сама Рита Дакота, музыкальный продакшн от Романа Бестселлера. Режиссер клипа - Лекс Пронин. Рита Дакота возлежит у бассейна и любуется красавчиком-парнем (его сыграл актер и модель Сослан Харебов), это наводит на мысль «хочу быть твоей рубашкой». Затем на мотоцикле они едут вдоль берега моря, и она прижимается к парню без рубашки...

«Самое чувственное и откровенное видео о важном и сокровенном. Сделай глубокий вдох и протяжный выдох. Смотри наше мини-кино в одиночестве. Чувствуй. Проживай. Мурашки и тепло..» - говорит о клипе Рита Дакота.



Рита Дакота

«Я за роялем голая играю джаз

Не помню, чтобы кто-то так мной любовался..»

Неудивительно, что и сам клип, и его припев немедленно напомнили о клипе Lana Del Rey - Blue Jeans, выпущенный еще в 2012 году. Тот же сюжет, и даже почти такой же мелодический хук в припеве. Сравните: