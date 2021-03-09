Рита Дакота взяла на «Карандаш» цитаты из соцсетей

Вместе с сонграйтером и продюсером Романом Бестселлером Рита Дакота выдала довольно бодрый поп-рок с пукающими гитарами и страдальческими нотками в голосе.

В духе модных мошенников-коучей Рита Дакота пытается в песне выдать на гора буквально все позитивное, что она где-то услышала или прочитала. «Знаешь, иногда чтобы прыгнуть с крыши, надо сделать пять шагов назад», - рассуждает певица. Это больше похоже на цитатники из ВК или Инстаграма.



Дакота

«Песня, сотканная из тысяч голосов и мыслей, из самых лучших цитат, из философии, из жизненного опыта, своего и чужого, из осознаний, из молитв и медитаций, из обрывков фраз, подслушанных в метро, прочитанных в книгах, из кусочков жизненных дорог каждого из нас», - оправдывается за банальности Рита Дакота.