У Риты Дакоты подтвердился коронавирус

В тот же день у Риты пропало обоняние, и она решила повторно сдать анализы. Результат оказался неожиданным.
- Ну что, пришли, наконец, наши анализы. У меня подтвердился COVID... С третьего (!) раза, господа! Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны, и только моя чуйка заставила меня всё это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморачиваться с третьим анализом, скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом... Короче, не подвела чуйка. Коронавирус собственной персоной.
Отметим, что чуйка певицу все-таки отчасти подвела, ведь неделю назад она гуляла на дне рождения Клавы Коки.
- Чувствую себя сносно. Из бесючего - нет обоняния вообще и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома. Буду держать вас в курсе. Берегите себя.
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