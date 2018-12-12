Дакота показала клип, которого могло не быть

- Этого клипа не должно было случиться, - говорит певица. - Мы просто не понимали, как «одеть» эту голую болючую песню-исповедь в видеоряд. И мы перестали обсуждать возможность съёмок, продолжали гастролировать и записывать новые «следующие» песни.

Как рассказала Рита Дакота, позднее трем членам команды пришла одна и та же идея сюжета клипа.

- Мне пришлось проработать этот момент, потому что внутри себя я злилась, обижалась на отца, у которого были проблемы с алкоголем, но эти чувства не проявляла. Именно такие эмоции, вытесненные глубоко в подсознание, и есть причина, по которой дочери алкоголиков всю жизнь борются с созависимостью и притягивают мужчин, которые их обесценивают и приносят страдания. Но я люблю своего отца, люблю таким, какой он есть. Он болен, он слабее своей привычки, и в этом нет ничьей вины. "Цунами" - именно об этом. Песня попала в сердца людей и взлетела в топ iTunes за три часа. Первый раз в жизни я бы искренне хотела, чтобы моя работа оказалась непонятной и неблизкой людям, но такой сценарий миллионам женщин, увы, близок, - говорит Дакота.