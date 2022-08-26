Рита Дакота: Лучшие песни я написала в подъездах!

На живом концерте в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Рита Дакота появилась вместе с дочкой, с которой почти не расстается, а свой впечатляющий live совместила с искренним разговором по душам с ведущими и зрителями.



Рита Дакота

Этой осенью, поделилась певица, она планирует два больших концерта в Санкт-Петербурге и Москве. Волнение большое, тем более что в столице Рита Дакота впервые выступит на такой крупной площадке, как Adrenaline Stadium.

«Столько людей я уже собирала, это было в «Крокусе», где собралось 7 тысяч человек. Без шуток, приходили с табуретками. Роспотребнадзор на нас даже заявление написал за то, что в проходах сидели люди на табуретках. Мы собрали больше зрителей, чем Ленни Кравец. Моя мама тогда сказала: «Мечтаю, чтобы такие жалобы на тебя были каждый день!»» – рассказала Рита Дакота.



Рита Дакота

К популярности у зрителей она до сих пор относится, как к чуду, а не чему должному. Поэтому, наверное, и чувствует себя такой счастливой на сцене, считая выступления не просто концертами, а некой концерто-терапией для себя и своих фанатов.

«На самом деле, важны не только песни, но и то что между ними происходит. Песни – это такие коржи, а главный кайф в креме. У нас свой движ», – объяснила Рита.

На «Авторадио» все было так же: не только песни и музыка, но еще искренняя беседа, шутки, откровенные признания. Исполнив новую песню «Лифт», Рита призналась, что написала ее, сидя на лестнице в чужом подъезде, и это для нее очень вдохновляющее обстоятельство.







«У меня подъездно-лифтовая романтика, я из Минска – там в районе Комаровки все в подъездах и лифтах. Я писала свои песни на подоконнике между этажами, вдыхая не очень приятные запахи, и это у меня ассоциируется с отрочеством, радостью безденежного музыкантского вайба. Это та атмосфера, где мне легко пишется. Лучшие песни я написала в подъездах и метро», – заявила Рита Дакота.



Рита Дакота

Последние годы певица проводит на Бали, где нет подъездно-лифтовой романтики, но песни тоже пишутся – более духовные. А человеческие эмоции Рита по-прежнему ищет в подъездах, метро и трамваях. На творчество ее вдохновляет обыденная жизнь, порой даже мытье посуды или поход на рыбный рынок.

Но когда песня написана и находит отклик – это уже не обыденность, а чудо. С выходом «Лифта» вообще связана волнующая история. После слива в Сеть трека, слепленного из кусочков демо, расстроенной певице пришлось срочно выпускать свою песню в свет. Тогда ее бойфренд, музыкант и клипмейкер Федор Белогай, устроил подруге сюрприз – о премьере «Лифта» было заявлено на самых больших баннерах Москвы.

«Я была в шоке. Мой молодой человек созвал мой фан-клуб, меня привезли к баннеру с завязанными чистым носком глазами. И вот носок сняли – а там все они стоят с хлопушками», – вспомнила Рита Дакота.

Последнее время, рассказала она, в ее жизни появилось много света, и в этом немалая заслуга ее бойфренда, который известен также как коуч по медитации. С ним у нее нет шансов быть психически неуравновешенной, заверила Рита.

«Есть такой альбом группы Fall Out Boy, на обложке которого монах идет за ручку с панком с сигаретой и в футболке AC/DC. Это коротко про наши отношения с Федей. Я такая рок-звезда бывшая, а Федор весь в дзене. Однозначно, Федя и его проект «Медиториум» повлияли на свет в моей музыке, мое увлечение психологией и в целом мое взросление. Сложно быть протестным подростком, когда тебе 32, и у тебя есть ребенок», – поделилась певица с ведущими шоу «Мурзилки Live».