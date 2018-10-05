Влад Соколовский и Рита Дакота поделили имущество

Несколько лет назад супруги стали совладельцами сети гриль-баров «Жаровня», пять точек которой находятся в самых популярных местах Москвы, а также нескольких передвижных фуд-кортов Tea Funny. Недавно Влад и Рита со скандалом расстались. Дакота узнала об изменах мужа и подала на развод. Имущество и бизнес они поделили.



Влад Соколовский и Рита Дакота

«К «Жаровне» Рита больше никак не относится, она сама вышла из этого проекта, возможно, еще до официального расторжения брака с Соколовским, — рассказали «СтарХиту» в окружении пары. — Также она теперь не занимается и школой здорового образа жизни «Дружу с телом», в которую вложила много времени и сил. Подопечные этой программы очень расстроились, потому что Влад вряд ли будет уделять им столько же внимания, как когда-то его жена. Общую квартиру, за которую пара недавно выплатила ипотеку, они решили переоформить на дочь Мию, которой в конце октября исполнится годик».

Супруги уже посетили нотариуса, чтобы обсудить вопросы по поводу предстоящих судебных заседаний. По этому поводу высказалась адвокат Дакоты Катя Гордон. «Сегодня завершился еще один важный и долгий процесс. Процесс переговоров. От себя могу сказать: спасибо Рите и Владу, что в юридических вопросах пошли друг другу на встречу. Долгой судебной войны не будет. Спасибо Владу и Рите, что, несмотря на ваши личные трагедии, пошли друг другу на встречу и повели себя порядочно, в первую очередь, по отношению к Мие», — отметила Катя в своем микроблоге.