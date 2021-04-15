Влад Соколовский станцевал про «Раны»

Режиссер клипа Виктор Грабовец снял историю о том, как Соколовский и заводная девчушка Соня, она же Слипи Принцесс, она же «Дочка прокурора», заходят в некий блогерский дом, приносят водяные пистолеты и начинают дурачиться. Иногда они появляются на видовой площадке в Лужниках, чтобы постоять на фоне личного «Роллс-Ройса» певца и предпринимателя Андрея Ковалева.

