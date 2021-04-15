Влад Соколовский станцевал про «Раны»

Режиссер Виктор Гробовец поместил Влада и танцора-хореографа Ксению Мухину в разные локации - обшарпанный спортивный зал, некий полуразваленный дворец, берег моря... И везде они танцуют в паре, пока «твоя кожа упруга», как поет Влад Соколовский.
«Я не планировал эту песню. Она появилась, как падает звезда на небе, внезапно и очень ярко. И вслед за ней всё завертелось и я понял, что она очень нужна сейчас, как мне, так и возможно многим из вас! Это моя история, которая напомнит о важном. Раны - это отметки на карте, благодаря которым мы лучше знаем куда нам идти и куда не стоит возвращаться», - описал Влад саму песню.
Кроме того, он признался, что не собирался выпускать клип одновременно с премьерой песни.
«Вы ждали только песню, но я решил удивить вас сегодня ещё и видеоработой, полноценным клипом! Вместе с моим другом, талантливым режиссёром Грабовец, мы погрузились в супер творческий процесс! Мы не знали, что будем снимать и где, но мы чувствовали, что мы найдём самый лучший из вариантов. И, как мне кажется, нашли его! Благодарю талантливую Ксению Мухину за красоту, талант и энергию! Ты стала главным украшением этой работы».
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