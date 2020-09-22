Влад Соколовский станцевал про «Запястье»

Музыка: Влад Соколовский, Дмитрий Агафонов, Андрей Коноплев. Слова: Влад Соколовский. Режиссер клипа Виктор Грабовец снял романтичную историю о том, как Влад Соколовский чилится с девушкой, к которой неравнодушен (ее сыграла Люся Чеботина): они прикалываются, оттягиваются на вечеринках, смотрят в обнимку в окно. И очень-очень много танцев.

«Мы вместе с моими талантливыми друзьями решили продлить лето 2020 года на эту осень! Надеюсь эта работа поднимет всем вам настроение и передаст то самое ощущение легкости и зарождающейся любви внутри нас», - говорит о клипе Соколовский.



Влад Соколовский