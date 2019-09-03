Влад Соколовский получил «Кайф» на Бали

Решил сделать для вас сюрприз и внезапно выпустить клип на песню «Кайф»! Я специально не говорил вам про эти летние съемки, которые мы осуществили на Бали, но это того стоит.
Режиссёром клипа стал Виктор Грабовец, главной героиней - инстаграм-блогерша Вероника Янина, род деятельности которой неясен.
Я не планировал снимать клип на эту песню, но этого очень захотела вселенная...) Все возможности для создания этого клипа практически прилетели сами собой! Помню, как мы сидели в Чангу, одним уютнейшим вечером и размышляли на тему видеоряда слушая мою песню. Я рассказал ребятам, что мы с Витей решили в этот раз показать приоритетно ночной Бали, не акцентировать на природе, а просто показать ощущение и чувства описанные в песне. Нам хотелось задействовать светящиеся краски, и найти атмосферные локации с красивыми подсветками и огнями передающими магию момента. Диана предложила крутую идею - показать через краски, как люди заряжают друг друга своей энергией и в буквальном смысле начинают светиться рядом друг с другом! Далее все само срослось...) Я благодарю каждого, кто поучаствовал в этом чисто творческом процессе!!! Время проведённое с вами - это кайф.
В самом клипе Влад Соколовский удовлетворенно ходит по Бали и любуется видами острова.
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