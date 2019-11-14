Влад Соколовский попробовал спеть «Если начистоту»

В тексте песни музыкант откровенно, на его взгляд, рассказывает о своих страхах и комплексах.
- Делал эту работу с открытым сердцем и с пониманием, что когда говоришь начистоту, то не нужно думать, как прилизать текст... Читаю ваши комментарии и благодарю за каждый! - написал Влад Соколовский в инстаграме о своей новой работе. – Спасибо тебе песня за твоё лечебное свойство! Лети пташка, будь свободна и помогай людям, что-то почувствовать.
Релиз композиции осуществило Первое музыкальное издательство.
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