Влад Соколовский попробовал спеть «Если начистоту»

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Влад Соколовский представил новый сингл «Если начистоту» (слушать песню).

В тексте песни музыкант откровенно, на его взгляд, рассказывает о своих страхах и комплексах.

- Делал эту работу с открытым сердцем и с пониманием, что когда говоришь начистоту, то не нужно думать, как прилизать текст... Читаю ваши комментарии и благодарю за каждый! - написал Влад Соколовский в инстаграме о своей новой работе. – Спасибо тебе песня за твоё лечебное свойство! Лети пташка, будь свободна и помогай людям, что-то почувствовать.

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Релиз композиции осуществило Первое музыкальное издательство.

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