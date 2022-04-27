Влад Соколовский назвал сына в честь Дэвида Духовны

Режиссер Виктор Гробовец поместил Влада и танцора-хореографа Ксению Мухину в разные локации - обшарпанный спортивный зал, некий полуразваленный дворец, берег моря... И везде они танцуют в паре, пока «твоя кожа упруга», как поет Влад Соколовский.







«Я не планировал эту песню. Она появилась, как падает звезда на небе, внезапно и очень ярко. И вслед за ней всё завертелось и я понял, что она очень нужна сейчас, как мне, так и возможно многим из вас! Это моя история, которая напомнит о