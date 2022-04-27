Влад Соколовский назвал сына в честь Дэвида Духовны

«Это один из первых клипов в России и СНГ на тему NFT и метавселенных. Мы сняли Москву, сделали кучу графики. Посмотрите и кайфаните. Это ретровейв, ретро фьючер».
Но самое главное событие, конечно, рождение сына от своей возлюбленной Ангелины Сурковой. Напомним, что у артиста есть дочь Мия от первого брака с Ритой Дакота. И наконец музыкант прокомментировал рождение своего второго ребенка и рассказал про выбор имени для него. Оказалось, что оно никак не связано с футболом.
«18 февраля у меня появился сын, так что теперь у меня дочка Мия и сын Дэвид. Мы решили, что если будем приобщать малыша к какому-то духовному миру, то это будет Дэвид Духовны».
Как выяснилось молодые родители заняты не только ребенком. Одновременно с детскими хлопотами Влад Соколовский сейчас активно занимается продюсированием своей возлюбленной, которая выступает под псевдонимом Lee. Для молодой артистки уже записано два трека «Поток» и «Бесконечность». Артист поделился своим мнением со слушателями Comedy Radio:
«Я последние лет восемь продюсирую музыку и для других тоже, просто раньше это было как-то потихоньку, а тут решил, что надо расширяться, – поделился в эфире Comedy Radio Влад Соколовский. – Мне уже 30, двое детей… надо двигаться дальше. И я создал первый продюсерский проект, называется Lee, два сингла уже выпустили, это такое этно-R&B, получилось очень прикольно».
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