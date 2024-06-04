Влад Соколовский собрал бойз-бенд

Парни решили вернуть тренд на группы и объединились, чтобы подарить аудитории стильные треки. Продюсером группы выступает сам Влад Соколовский. На самом деле Влад давно задумывался над созданием такого проекта. Чтобы группа достигла больших высот в мире музыки, артист тщательно изучил историю подобных коллективов и учёл все нюансы. Продюсер решил не ждать пока это придумают на Западе и собрал команду X4 из самых горячих ребят.

Cherocky - яркий и харизматичный выступал совместно с Элджеем. А его трек “Мирамба” взорвал все чарты. Молодые артисты Erian и Santee также популярны на стриминговых сервисах Яндекс и VK Музыка.



X4