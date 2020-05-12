У Влада Соколовского выявлен коронавирус

Об этом музыкант сообщил в инстаграме.
— Я пропадал на этой неделе, и на то были причины, я заболел. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2, — рассказал артист.
По словам Соколовского, результат анализа на коронавирус оказался положительным.
— План действий такой! Я предупредил тех, с кем контактировал в последние 2 недели. Виделся я лишь с ограниченным кругом лиц, которых можно пересчитать на одной руке, и все они соблюдали правила, — заявил он.
Соколовский призвал поклонников соблюдать самоизоляцию.
— На моем опыте моете быть уверены — это не миф. проблема действительно существует и надо отнестись максимально к ее решению, а лучше предотвращению, — заключил исполнитель.
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