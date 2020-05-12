У Влада Соколовского выявлен коронавирус

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Влад Соколовский заразился коронавирусом.

Об этом музыкант сообщил в инстаграме.

— Я пропадал на этой неделе, и на то были причины, я заболел. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2, — рассказал артист.

Влад Соколовский
Влад Соколовский

По словам Соколовского, результат анализа на коронавирус оказался положительным.

— План действий такой! Я предупредил тех, с кем контактировал в последние 2 недели. Виделся я лишь с ограниченным кругом лиц, которых можно пересчитать на одной руке, и все они соблюдали правила, — заявил он.

Соколовский призвал поклонников соблюдать самоизоляцию.

— На моем опыте моете быть уверены — это не миф. проблема действительно существует и надо отнестись максимально к ее решению, а лучше предотвращению, — заключил исполнитель.

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