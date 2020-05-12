У Влада Соколовского выявлен коронавирус

В пластинку под названием «Настоящий» вошло 15 треков с говорящими названиями, отсылающими к взаимоотношениям артиста с экс-супругой Ритой Дакотой? сообщает Intermedia. Среди них, в частности, песни «Самая лучшая мать», «Гораздо важней», «Любовь не рассыпается» и «12 лет» — именно столько, как подсчитали поклонники, знакомы Рита и Влад. В альбом также вошла композиция «ПапаЯ», посвященная их дочери Мии.

