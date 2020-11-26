Влад Соколовский и Sleepy станцевали «Блогерский дом»

Режиссер клипа Виктор Грабовец снял историю о том, как Соколовский и заводная девчушка Соня, она же Слипи Принцесс, она же «Дочка прокурора», заходят в некий блогерский дом, приносят водяные пистолеты и начинают дурачиться. Иногда они появляются на видовой площадке в Лужниках, чтобы постоять на фоне личного «Роллс-Ройса» певца и предпринимателя Андрея Ковалева.

Упругий бит, сочные семплы и заводной припев, - это одна из самых удачных песен Влада Соколовского за последние годы, она вышла 3 ноября. И яркий трек для Sleepy, получившей популярность за зажигательные танцы под чужие известные хиты, и на днях отметившей свое 18-летие.

«Мы очень старались и надеемся , что вы зацените, потому что это пушкаааа!» - говорит Sleepy.



Влад Соколовский

«Режиссёр Виктор Грабовец - самый умный человек на планете! Он попросил так написать... Сказать, что снимать было весело - это ничего не сказать! Мы ржали над всем, что происходит вокруг нас и конечно же над нашими горячими образами. Это видео создано, чтобы поднять настроение! Ну самим себе - так точно!», - считает Влад Соколовский.