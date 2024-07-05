Бойз-бэнд Х4 выпустил новый сингл "Вне зоны доступа"

Российский певец Влад Соколовский побывал в гостях у шоу «2,5 человека» на Comedy Radio. Во время визита певец шутил с ведущими шоу и делился новостями на самые разные темы. Но особую гордость он испытывает за клип «Последний танец», который вышел в конце марта этого года, и он действительно весьма необычен.