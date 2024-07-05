Бойз-бэнд Х4 выпустил новый сингл "Вне зоны доступа"

Новая композиция выполнена в стиле dark house и обещает зарядить слушателей драйвом и мощной энергией.
"Вне зоны доступа" посвящен теме любви:
«Когда случается химия, люди становятся недоступными для всего остального мира, уделяя все свое свободное время друг другу и наслаждаясь этим периодом», — комментируют участники группы.
В бойз-бэнд X4 вошли такие артисты, как Влад Соколовский, Cherocky, Erian и Santee.
Х4 демонстрируют завидный темп релизов. Их первый клип попал в ротацию на пяти музыкальных телеканалах. В данный момент группа работает над еще четырьмя синглами, которые поклонники смогут оценить в ближайшее время.
Релиз вышел на лейбле «Первое музыкальное».
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