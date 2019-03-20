Влад Соколовский посвятил Дакоте «Настоящий» альбом

В пластинку под названием «Настоящий» вошло 15 треков с говорящими названиями, отсылающими к взаимоотношениям артиста с экс-супругой Ритой Дакотой? сообщает Intermedia. Среди них, в частности, песни «Самая лучшая мать», «Гораздо важней», «Любовь не рассыпается» и «12 лет» — именно столько, как подсчитали поклонники, знакомы Рита и Влад. В альбом также вошла композиция «ПапаЯ», посвященная их дочери Мии.

— Девять месяцев создавалась эта работа, музыкальный «ребёнок», которого я безумно люблю и за которого очень переживаю, — поделился Соколовский в инстаграме. — Это поистине откровенная работа... Наверное, самый открытый и голый шаг в моей жизни... Знаю точно, что эта пластинка никогда бы не получилась такой честной, в частности мои 11 авторских песен, если бы не произошедшие в моей жизни события. События, которые перевернули мою жизнь, мое представление о мире, побудив пересмотреть в том числе всё мое творчество, мой посыл к людям, а также события, которые подарили мне нового меня. Пусть все это и звучит громко, но так оно и есть. В этой кошмарной кризисной ситуации можно было либо слететь со всех катушек, забить на музыку, на жизнь, вообще на всё, уйти в штопор, либо, переосмыслив многие вещи, пойти вперёд, несмотря ни на что, лечить себя посредством творчества.



ТЕКСТ

В первом же треке Влад Соколовский заявляет, что это его «первый автобиографичный альбом».

11 августа 2018 года певица и сонграйтер Рита Дакота удивила обитателей соцсетей заявлением о разводе со своим супругом Владом Соколовским, певцом и экс-участником группы "БиС". Их брак со стороны казался идеальным. Пара регулярно делилась с подписчиками свежими семейными фото с дочерью Мией и вела собственный влог на YouTube.