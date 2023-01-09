Рита Дакота объяснила, почему не хочет замуж

Клип снят двумя съемочными группами - в пустыне под Лос-Анджелесом и в Москве. Соответственно, сначала певица с неким другом едет по пустыне, и вслед за машиной начинает осыпаться песок, и в ночи певица позирует на фоне огромного костра. Вторая часть снята в подземном бункере 100 метров ниже уровня поверхности, где певица танцует на фоне телевизоров с ядерным взрывом. Сюжета в клипе нет.

