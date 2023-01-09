Рита Дакота объяснила, почему не хочет замуж

«Мы с Федей оба были в браке уже. И у меня был муж, у него была жена. Потом мы оба развелись и встретили друг друга. И полюбили. Но брак ни меня, ни его более не привлекает», - написала Рита.
Ранее Рита была замужем за певцом Владом Соколовским, в этом браке родилась дочь Мия. В 2018 году супруги развелись, причиной разрыва стали якобы многочисленные измены Влада.
«Я уже давала клятву. И в ЗАГСе (у нас была очень пышная свадьба, прогремевшая на всю страну), и даже в храме (у нас было настоящее венчание с батюшкой, где я была искренней в своих клятвах и не нарушила их). Но оказалось, что ни одно, ни другое не в силах уберечь меня от горького разочарования», - поделилась Рита. «И да, Федя- моя семья. Его честное слово быть верным и преданным мне - куда важнее всех штампов и клятв на свете. И пусть для масс это может быть странно - для меня это настоящая семья, да».
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