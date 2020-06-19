Рита Дакота выпустила «Стаи китов»

Альбом вышел на лейбле Первое музыкальное издательство. По словам Риты, в этом альбоме она рассказала всю правду о разводе с Владом Соколовским и отношениях с Федором Белогаем, с которым сейчас живет исполнительница.
- Эта история началась в ноябре 2018, когда вдоволь отрыдав своё, съёжившись на полу в ванной, я соскребла себя одним осенним утром с холодного кафеля, запихнула в самолёт до Денпасара и полетела на ручки к любимому острову - «побыть на воле, поплакать в море», - написала артистка в своем инстаграме. – Вспоминая то время, невольно полоса ледяных мурашек пробегает по позвоночнику между лопаток, и я зажмуриваюсь. А потом медленно протяжно выдыхаю. Я выжила. Я смогла. И ты тоже сможешь… Сегодня, просыпаясь каждое утро рядом с лучшим другом, я улыбаюсь себе прежней и, как в «Интелстелларе», шепчу той Рите из ванной сквозь время: «Девочка, потерпи, всё правильно, всё как должно быть... Доверяй небу и расти, расти через боль, расти, стиснув зубы, расти из последних сил. Этот путь кажется невыносимым, будто идти его босыми окровавленными ногами по ржавым гвоздям, по осколкам всего, что считала своей жизнью. Но именно этот путь ведёт тебя к нему. А что ещё важнее - к себе.
Свой союз с Федором Белогаем Рита Дакота называет отношениями двух посттравматиков.
- Когда два посттравматика сливаются в тандем, пройдя каждый по своим ржавым гвоздям до этой самой точки - в таком тандеме скорее всего случится забота друг о друге и об этой любви, - говорит певица. - Там будет ценность. Там будет принятие. Там будет то, что захочется хранить и беречь, возможно, повезёт настолько, что можно будет расти и без боли, «служить третьему» и делать что-то такое удивительное, на что мир будет обязательно откликаться и вибрировать… Мне хотелось бы, чтобы наша с Федом история стала «маяком» для всех душ, что «застряли между комнат». Маяком, который напомнит, что настоящая любовь случается там, где к ней готовы. А больно... больно было всем. Иногда боль случается топливом для роста, а иногда - искусством.
Любопытно, что саму тему про китов Рита увидела в инстаграме нынешней девушки Влада Соколовского.
- Я по-настоящему влюбилась. И мой бывший муж стал встречаться с другой, с милейшей смугленькой девочкой. Познакомилась я с ней и в этот же вечер решила (да все так делают, правда?) зайти на ее профиль.. Красивая, милая, талантливая.... Под одной из «морских фото» текст...
Текст про китов оказался из песни Make Like A Tree. Дакота написала вокалисту, и тот «разрешил ей вдохновиться» его текстом.
- Я верю в то, что если бы мой бывший не нашел свою девочку, я не нашла бы эту фразу в ее профиле.
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