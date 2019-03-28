Рита Дакота теперь артист Эмина

- Этого клипа не должно было случиться, - говорит певица. - Мы просто не понимали, как «одеть» эту голую болючую песню-исповедь в видеоряд. И мы перестали обсуждать возможность съёмок, продолжали гастролировать и записывать новые «следующие» песни.





Как рассказала Рита Дакота, позднее трем членам команды пришла одна и та же идея сюжета клипа.

