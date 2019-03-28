Рита Дакота теперь артист Эмина

В своем инстаграме артистка сообщила об этом сама.
Вышла из офиса, села в машину, жую яблоко, слушаю новую демку, жмурюсь от солнышка в лобовое.... Готовим для вас столько крутой музыки, просто космос какой-то... Меня будто «прорвало» музыкально, никогда не было такого. Я так горжусь этими песнями, в них столько МЕНЯ. Завтра выходит #НеУмеешьЛюбить, в мае #Мантра, летом один секретный суперхит, который вынесет ваш мозг, ну а в осень #Армагеддон, альбом и новое концертное шоу. А вот и ещё один сюрприз, с гордостью раскрываю карты - я теперь артист лейбла @zharamusic под крылышком моего любимого большого друга @eminofficial. Впервые в жизни я больше не «один в поле воин», теперь за меня есть кому постоять, есть с кем топить за крутые работы, есть с кем лететь выше и выше. Вот такие новости, друзья. Мысленно чокаюсь с каждым из вас шампусиком.
В шоу-бизнесе шли разговоры, что в разгар разрыва отношений с Владом Соколовским вскрылись еще и не слишком честные поступки директора певицы. После чего ей пришлось поменять всю команду. Теперь же всеми делами талантливой артистки будет заниматься серьезный лейбл. Детали контракта Дакота раскрывать не стала.
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