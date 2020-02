Свифт, Айлиш и Лана дель Рей названы лучшими на NME Awards

Группа 1975 удостоилась двух наград (лучшая британская группа и приз за инновации), лучшей международной группой стал Slipknot, лучшим британским исполнителем – FKA Twigs, лучшим международным – Тейлор Свифт. За лучший британский дебют отмечена группа Easy Life, международный – американская 21-летняя певица Clairo, а 19-летняя британская певица Beabadoobee получила специальную премию «NME Radar».



Тейлор Свифт с наградой

Британским альбомом года объявлен «Grey Area» рэперши Little Simz, международным - «Norman Fucking Rockwell» Ланы Дель Рэй, британским хитом года - «Ladbroke Grove» рэпера AJ Tracey, международным – «Bad Guy» Билли Айлиш. Лучшим фильмом стал «Blue Story», сериалом – «Острые козырьки», музыкальным фильмом – «Liam Gallagher: As It Was», клипом – «Original Me» Yungblud.

Лучшим живым выступлением был признан концерт группы Foals, а звание лучшего фестивального хедлайнера получили Cure. Лучшим фестивалем был назван «Гластонбери», а его соорганизатор и дочь его основателя Майкла Эвиса Эмили Эвис получила специальную премию «божественного гения». Другой специальной награды – сонграйтер десятилетия – удостоилась певица Робин, а Кортни Лав была названа «иконой».