Лана Дель Рей покажет свою эволюцию в новом альбоме

Он должен был выйти еще в сентябре 2020 года, но его выход пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В первой же песне Лана поет: «Мне было 19, я была официанткой на тусовке “Мужики в музыкальном бизнесе“, на меня все смотрели, было так приятно, меня заметили». По задумке певицы Chemtrails Over the Country Club — продолжение пластинки «Norman Fucking Rockwell!» (2019). Она выдержана в похожем стиле, но на ней преобладают фолк и кантри. В текстах Дель Рэй обращается к вопросам...

Американская певица Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails Over the Country Club».

В клипе воссоздается обстановка начала XX века, вокруг бассейна гуляют галантные пары, но все меняется с приходом смерча. Из барышень получаются оборотни и вурдалаки, все взлетает в воздух. Концовка у клипа, впрочем, благостная. Альбом «Chemtrails Over The Country Club» выйдет 19 марта, в него войдут 11 треков, и он уже доступен к предзаказу. Lana Del Rey «Всегда есть суматоха и потрясения, а среди них всегда есть прекрасная музыка», - скромно говорит о нем Лана дель Рей.

Американская певица Лана Дель Рей представила 6-минутный клип на заглавную песню своего нового альбома «Chemtrails Over The Country Club» (смотреть клип)

Певица Лана Дель Рей выпустила собственную версию золотого хита You’ll Never Walk Alone, ставшего гимном футбольного клуба «Ливерпуль», для документального фильма «The End Of The Storm» о клубе.