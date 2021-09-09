Лана Дель Рей покажет свою эволюцию в новом альбоме

Певица в этой балладе своеобразно признается в любви к Америке и Лос-Анджелесу. Режиссером ролика стала сама Лана: часть его снята в стиле хоум-видео, где Дель Рей танцует у себя дома и едет на машине, а также на ее пышное тело проецируются карта и виды Лос-Анджелеса и звездного неба.
«Arcadia», как и ранее вышедшие «Wildflower Wildfire», «Blue Banisters» и «Text Book», войдет в новый альбом певицы «Blue Banisters», релиз которого неоднократно откладывался и сейчас назначен на 22 октября.
«Думаю, можно сказать, что этот альбом о том, на что он был похож, что произошло и каково это сейчас. Если вам интересно, вернитесь и послушайте первые три песни, которые я выпустила ранее. Они - начало. Эта песня попадает где-то посередине, и когда альбом выйдет, вы услышите, где мы находимся сегодня.
Как бы ни бушевала продолжающаяся критика меня, она, по крайней мере, подтолкнула меня к исследованию собственного генеалогического древа, копанию в себе и тому очевидному факту, что Бога волнует только то, как я двигаюсь по миру. И несмотря на весь скептицизм по поводу притворства хрупкости и необоснованных объяснений отсутствия общей ответственности - я должна сказать, что мне нравилось перемещаться по миру красиво - как женщина, с изяществом и достоинством.
Спасибо моим друзьям за последние 18 лет, которые были примером привлечения, а не продвижения. Я никогда не чувствовал необходимости продвигать себя или рассказывать свою историю, но если вам интересно, этот альбом действительно рассказывает об этом - и больше ничего не делает».
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