Лана Дель Рей покажет свою эволюцию в новом альбоме

Певица в этой балладе своеобразно признается в любви к Америке и Лос-Анджелесу. Режиссером ролика стала сама Лана: часть его снята в стиле хоум-видео, где Дель Рей танцует у себя дома и едет на машине, а также на ее пышное тело проецируются карта и виды Лос-Анджелеса и звездного неба.

«Arcadia», как и ранее вышедшие «Wildflower Wildfire», «Blue Banisters» и «Text Book», войдет в новый альбом певицы «Blue Banisters», релиз которого неоднократно откладывался и сейчас назначен на 22 октября.



Lana Del Rey