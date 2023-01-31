Лана Дель Рей точно получит премию Billboard Women in Music

Номинантов на премию объявило издание Billboard, награждение пройдет в театре Лос-Анджелеса YouTube Theater.



Lana Del Rey

Лану Дель Рей наградят за лучшее визуальное сопровождение к песням, рэперша Latto получит приз за популярность своих треков на радио, а исполнительница Ким Петрас победила в номинации за покорение хит-парадов.

Иконой года назвали латиноамериканскую певицу и композитора Иви Куин. В категории «Прорыв года» приз достанется хип-хоп-артистке Doechii.

Имя звезды, которая получит главный приз, пока неизвестно.

В 2022 году главную награду получила певица Оливия Родриго. Иконой года назвали Бонни Райт, а главной восходящей звездой признали Габби Барретт.