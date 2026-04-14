В день рождения Петра Мамонова вышел сборник ремиксов и ремейк от 25/17

Релиз осуществил лейбл «Отделение Мамонов» в день, когда артисту могло бы исполниться 75 лет. В проекте приняли участие такие деятели российской электронной сцены, как Symbol, Сергей Демидов, Александр Плетнев, DJ Слон, Егор Холкин, Lay-Far, Information Ghetto, DJ Раф, Pra&Agura, Tagir и другие.

По словам составителей сборника, «артисты бережно сохранили узнаваемую интонацию и тексты Мамонова, поместив их в контекст современного звучания — от экспериментального техно и даба до атмосферного эмбиента». На реализацию проекта ушло больше трех лет.

«Это первая официальная попытка переосмыслить творчество одного из главных героев русского авангарда и андеграунда через призму современной электронной музыки, - сообщили инициаторы выхода сборника. - Для многих Мамонов остается не просто музыкантом, а голосом инаковости, честности и поиска истины. Сборник "RE:МУ" уникален тем, что впервые официально открывает творчество Мамонова для электронного переосмысления. Это не просто ремиксы в привычном смысле — это диалог между эпохами, попытка услышать голос Петра Николаевича в новом контексте, сохранив его неповторимую интонацию и силу слова. Каждый трек — результат бережного отбора и глубокого погружения в архивные записи, где аналоговый шум и живой голос Мамонова встречаются с современными ритмами и текстурами… Идея проекта родилась из давнего желания самого Петра Николаевича сотрудничать с молодыми электронными музыкантами, о чем он не раз говорил в своих интервью».



Сегодня же группа «25/17» выпустила свою версию песни Мамонова «Серый голубь». Исходная версия «Серого голубя» входит в альбом его группы «Звуки Му» «Простые вещи» (1988). Лидер «25/17» Андрей «Бледный» Позднухов практически полностью переписал текст песни, оставив неизменным лишь припев.

«Сегодня юбилей Петра Мамонова — рок-музыканта, лидера группы «Звуки Му», поэта и актёра, человека-парадокса, который всю жизнь балансировал между хулиганством и святостью. Ему бы исполнилось 75 лет, - сообщили участники «25/17». - В честь юбилея артиста группа «25/17» записала ремейк одной из самых знаковых песен «Звуки Му»».

Повторный прокат картины "Остров" режиссера Павла Лунгина с Петром Мамоновым в главной роли стартовал в российских кинотеатрах 19 марта.