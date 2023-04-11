Выходит последний альбом Петра Мамонова «Аэробус любви»

Об этом сообщили ТАСС в лейбле "Отделение Мамонов", который представляет проект.

"Последний полностью завершенный Петром Мамоновым студийный проект "Аэробус любви" - его наблюдения за процессами мироздания, рефлексия на тему человеческих отношений, связи с Создателем, погружение в мир любимых кулинарных рецептов Петра Николаевича, прочитанных под гитару", - говорится в пресс-релизе.



Петр Мамонов

Альбом разделен на три части и представляет собой сборник поэтических и музыкальных сочинений, камерных номеров, рецептов и другого. Оформление выполнил сам Мамонов, после чего передал альбом своей жене Ольге в качестве полностью готового к изданию проекта.

"Альбом "Аэробус любви" выходит 14 апреля в день рождения Петра Мамонова и будет доступен на всех цифровых площадках", - сообщил лейбл и уточнил, что в ближайшее время альбом также будет выпущен на CD при участии лейбла Maschina Records.

В 2022 году лейбл выпустил посмертный двойной альбом Петра Мамонова «Незнайка». Запись пластинки была завершена в 2020 году. Ее выход приурочен к первой годовщине со дня смерти Мамонова. Основа записи — сказка «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. Театральную программу по «Незнайке» Мамонов начал играть еще в середине 2010-х. Для этого был собран новый состав музыкантов — проект получил название «Совершенно новые Звуки Му».