Павел Лунгин снимет фильм про Петра Мамонова

Сборник "Какой я тебе Петя" был готов уже год назад. По не зависящим от составителя причинам его выход задержался: не все близкие великого артиста были в восторге от перспективы самиздатовского сборника такого рода. Тем не менее издание осуществилось, и готовая книга никаких нареканий не вызвала.

