Павел Лунгин снимет фильм про Петра Мамонова

«Я сейчас хочу сделать большой документальный фильм, посвященный Петру Мамонову, "Четыре жизни Петра Мамонова". Он заслуживает внимания, осмысления. Человек проходил через совершенно разные стадии жизни - был и бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и знаменитым актером. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него что-то получалось, он разламывал это и шел дальше. Он, конечно, удивительная личность», - сказал режиссер.
Лунгин уточнил, что начнет работу над картиной в сентябре, а пока занимается сбором материала.
«Думаю, что фильм про такую интересную личность нужно по-новому решать. Хочу включить и анимацию, и его безумные рассказы, и приключения, и сцены, решенные в жанре докдрамы. Планы у меня большие», - отметил Павел Лунгин.
Режиссер планирует включить в картину материалы из своих фильмов, в которых Мамонов принимал участие. Он также добавит в нее оцифрованные записи домашних архивов с Мамоновым, которые ему предоставила жена музыканта Ольга Мамонова.
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