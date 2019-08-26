Петру Мамонову сделали операцию

Вообще для Мамонова новые спектакли — рутина. Он выпустил их тьму. Большинство представляет собой фонограммные концерты с некоторым количеством новых песен. Новый — точно такой же, но — Петр Мамонов продекларировал, что возвращается в рок-н-ролл. «Я обещал не петь старых песен, но...», «Я хочу выглядеть на свои года, не хочу прыгать, бегать...»...

