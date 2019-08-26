Петру Мамонову сделали операцию

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Музыканта и актера Петра Мамонова, госпитализированного 24 августа с инфарктом, прооперировали, он находится в реанимации в стабильном состоянии.

«Его прооперировали, он пока в реанимации. Состояние стабильное, хорошее. Мы поговорили с ним, он сейчас отдыхает», - сказала Ольга Мамонова агентству городских новостей «Москва».

Петр Мамонов
Петр Мамонов

Сегодня утром его жена Ольга Мамонова сообщила, что состояние здоровья артиста неожиданно ухудшилось.

«Повезли на операцию. В субботу-воскресенье было все стабильно, а в понедельник с утра вдруг стали готовить к операции. Он в сознании, разговаривает, но ему очень быстро плохо становится», - сказала она.

Рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий П.Мамонов родился в 1951 г. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям. Артист попал в реанимацию в минувшую субботу с инфарктом миокарда.

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