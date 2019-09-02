Петр Мамонов выписался из больницы

"Пете надо еще одну операцию делать через две недели, но не хочет он все это время лежать в больнице, сказал, что лучше уж дома. Сегодня вот выписались под расписку", — сказала она.<.blockquote>
Ольга отметила, что самочувствие актера после пережитого инфаркта пока не пришло в норму.
О госпитализации Мамонова в реанимацию Первой градской больницы стало известно 24 августа. Позже 68-летнему артисту была сделана первая операция.
Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся во многих фильмах, в том числе "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.
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