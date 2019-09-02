Петр Мамонов выписался из больницы

Опубликовано пользователем

Артист и музыкант Петр Мамонов решил продолжить лечение дома, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Мамонова.

"Пете надо еще одну операцию делать через две недели, но не хочет он все это время лежать в больнице, сказал, что лучше уж дома. Сегодня вот выписались под расписку", — сказала она.<.blockquote>

Ольга отметила, что самочувствие актера после пережитого инфаркта пока не пришло в норму.

Петр Мамонов
Петр Мамонов

О госпитализации Мамонова в реанимацию Первой градской больницы стало известно 24 августа. Позже 68-летнему артисту была сделана первая операция.

Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся во многих фильмах, в том числе "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.

Быстрый поиск: 