Петр Мамонов выписался из больницы

Ольга отметила, что самочувствие актера после пережитого инфаркта пока не пришло в норму.



Петр Мамонов

О госпитализации Мамонова в реанимацию Первой градской больницы стало известно 24 августа. Позже 68-летнему артисту была сделана первая операция.

Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся во многих фильмах, в том числе "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.