Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

«Спектакль мы готовили очень долго. Начали его 6 лет назад, потом бросили, потом опять начали. Я был занят чем-то другим, играл какие-то вещи, более резвые, что ли. А сейчас посмотрел — очень современная вещь выходит. Можно на этот спектакль ходить много раз. Он задумывается на долгое время, он будет идти и идти. А кому не нравится, что же... Хорошо. Я не собираюсь угождать всем. Все потихонечку. А жизнь сейчас такая, хочется как-то поспокойней, более внутренние какие-то вещи сказать.