Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.
«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра»,— говорится в сообщении.
Жена господина Мамонова Ольга сообщила «Открытым медиа», что актер находится в Первой градской больнице, врачи диагностировали инфаркт миокарда.
«Ночью ему стало плохо, мы живем [далеко от Москвы] в деревне, я его в машину запихнула, привезла в Москву. Отсюда вызвала скорую, отвезли в Первую градскую больницу. Кардиологическое отделение № 15, инфаркт миокарда. Я сижу в коридоре, а он там, в реанимации», — сообщила РБК жена Мамонова.
Все ближайшие концерты Мамонова отменяются. Скорая увезла Мамонова после полудня. Его состояние оценивается как тяжелое.
Петр Мамонов известен своими ролями в фильмах «Игла», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу». В конце 80-х годов создал рок-группы «Звуки Му», в составе которой продолжает давать концерты.
Комменты