Петр Мамонов перенес вторую операцию

Ему предписан строгий постельный режим на ближайший месяц, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Мамонова.





Ранее сообщалось, что Мамонов был госпитализирован с инфарктом, после операции он находился в реанимации. Во вторник супруга артиста сообщила РИА Новости, что его перевели в кардиологическое отделение, через 30 дней ему предстоит новая операция.

