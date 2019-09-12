Петр Мамонов перенес вторую операцию

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Музыкант Петр Мамонов перенес операцию на сердце успешно, пока он находится в реанимации, сообщила его супруга Ольга.

Ранее жена Мамонова сообщила РИА Новости, что артист был госпитализирован с инфарктом, ему была сделана операция, и потребовалась еще одна. Предыдущие две недели он провел дома.

Петр Мамонов
Петр Мамонов

"Операция закончилась вот недавно. Хирург доволен проведенной процедурой, он сделал все, что возможно. Петя сейчас находится в реанимации, но выглядит он хорошо", — сказала Мамонова РИА «Новости».

Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.

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