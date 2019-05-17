Два альбома группы «Звуки Му» переизданы на виниле

Издания уже поступили в продажу и доступны для заказа в интернет-магазинах. Оба винила выпустило музыкальное издательство «Отделение Выход». Пластинки произведены в Германии, упакованы в разворотные конверты. Цвет дисков-гигантов – черный. Первый релиз – это альбом концертных записей квартирных концертов Петра Мамонова середины 80-х годов. Издание под названием «85-87» двойное, содержит вкладку.



Звуки Му / Мамонов Пётр - "85-87" (2LP)

Второй релиз выпущен в двух версиях: обычной и делюкс. Это концертный альбом «Live in Liverpool», некоторое время назад выпущенный на компакт-дисках. Это выступление группы «Звуки Му» состоялось в Ливерпуле 3 мая 1989 года. Обычная версия выпущена в формате одинарного издания. Делюкс-версия винила «Live in Liverpool» выпущена лимитированным тиражом 100 экземпляров. Издание содержит бонус-диск с «Записью у Джона Пила» (студия BBC, 23 апреля 1989 года). Бонусный диск – 45 RPM.



Звуки Му - "Live in Liverpool" / "Запись у Джона Пила" (2LP)

Вот что о релизах рассказывает Олег Коврига:

Выпускаем мы на виниле две позиции. Первая. "П.Мамонов 84-87" (2 LP). Вторая. Звуки Му "Live in Liverpool". Кстати, концерт "Звуков" в Ливерпуле был 3-го мая 1989-го года. То есть тридцать с небольшим (уже) лет назад. Это издание будет одинарным. Но! Около ста пластинок будут двойными. Вторая пластинка будет сорокопяткой с записью у Джона Пила. Сорокопятка имеет стандартный диаметр 300мм, но слушать её надо не на скорости 33 1\3 об\мин, а на скорости 45 об\мин. Первым днём продаж будет 14-е мая. В этот день мы устраиваем "акцию". 14-го мая пластинки будут продаваться только в магазине "Новое Искусство" (Москва, Бутырская улица, дом 5) по низкой цене. "Live in Liverpool" (без сорокопятки) будет стоить 1500 руб. А "П.Мамонов 84-87" (2 LP) - 2000 руб. В дальнейшем розничная цена на эти издания будет зависеть не только от нас, но и от продавцов. Но она будет около 2000 за "Live in Liverpool" и около 3000 за "П.Мамонов 84-87" (2 LP). По решению "совета стаи" у издания с сорокопяткой будет только твёрдая розничная цена 4000 руб. По этой цене оно будет продаваться 14-го мая в "Новом Искусстве". И по этой же цене оно будет продаваться в дальнейшем мною и Женей Гапеевым.