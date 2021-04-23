Вокалист Манижи на «Евровидении» попал в реанимацию

По словам Манижи, новость о здоровье вокалиста стала "настоящим ударом" для команды.

«Это Артемий. Тот самый кучерявый красавчик, который зажег со мной на сцене отборочного тура. Талантливейший вокалист, с которым я работаю не первый год, которого обожаю и ценю очень. Несколько дней наш любимый Тёма был в реанимации. Для всей нашей команды это большой удар. Врачи стабилизировали его состояние, и пару часов назад перевели в общую терапию», — уточнила Манижа.



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«Мы точно знаем: он поправится, и мы с ним обязательно ворвёмся на сцену Евровидения. Все будет хорошо и даже лучше. Артемий, мы тебя очень любим! Мы тебя очень ждём! Я хочу, чтобы Тёма увидел, почувствовал нашу поддержку. Она точно придаст ему сил и поможет восстановлению. Давайте оставим ему под этим постом побольше добрых слов. Он человек тонко чувствующий, жизнерадостный, настоящий. Очень хочется, чтобы сейчас он поскорее восполнил свой эмоциональный ресурс и - благодаря вам - улыбнулся всей душой», - говорит Манижа.

Артемий выступал вместе с Манижей на отборочном туре с песней "Russian Woman".

Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем.