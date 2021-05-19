Манижа вышла в финал конкурса «Евровидение 2021»

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В Роттердаме завершился первый полуфинал международного конкурса песни «Евровидение 2021».

В первом полуфинале приняли участие артисты из 16 стран, включая Россию и Украину. Певица Манижа спела песню Russian Women с большим волнением, однако это не помешало ей не сбиться и завершить номер до конца. В итоге Россия вышла из полуфинала в финал конкурса.

Manizha
Manizha

Полный список победителей первого полуфинала:

  • Азербайджан / Efendi - Mata Hari
  • Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place
  • Кипр / Elena Tsagrinou - El Diablo
  • Израиль / Eden Alene - Set Me Free
  • Литва / The Roop - Discoteque
  • Мальта / Destiny - Je Me Casse
  • Норвегия / TIX - Fallen Angel
  • Россия / Manizha - Russian Woman
  • Швеция / Tusse - Voices
  • Украина / Go_A - Shum

Manizha
Manizha

Полуфинальный результат был определен жюри и телеголосованием. Телеголосование состоялось сегодня вечером во время прямой трансляции шоу, а жюри проголосовало во время второй генеральной репетиции, которая состоялась 17 мая. Сегодняшним вечером в полуфинале голосовали 16 стран-участниц, а также Германия, Италия и Нидерланды.

Manizha
Manizha

Кроме того, во время полуфинала предыдущий победитель конкурса Дункан Лоуренс получил почетный Золотой диск за 1 миллион стримов, а также спел свою новую песню.

Manizha
Manizha

Второй полуфинал состоится 20 мая, а Гранд финал конкурса су частием России и Украины пройдет 22 мая.

P.S. По результатам жеребьевки Манижа в Гранд-финале выступит в первой половине концерта. Окончательное место в списке выступающих станет известно после второго полуфинала.

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