Манижа вышла в финал конкурса «Евровидение 2021»

В первом полуфинале приняли участие артисты из 16 стран, включая Россию и Украину. Певица Манижа спела песню Russian Women с большим волнением, однако это не помешало ей не сбиться и завершить номер до конца. В итоге Россия вышла из полуфинала в финал конкурса.



Manizha

Полный список победителей первого полуфинала:

Азербайджан / Efendi - Mata Hari

Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place

Кипр / Elena Tsagrinou - El Diablo

Израиль / Eden Alene - Set Me Free

Литва / The Roop - Discoteque

Мальта / Destiny - Je Me Casse

Норвегия / TIX - Fallen Angel

Россия / Manizha - Russian Woman

Швеция / Tusse - Voices

Украина / Go_A - Shum



Manizha

Полуфинальный результат был определен жюри и телеголосованием. Телеголосование состоялось сегодня вечером во время прямой трансляции шоу, а жюри проголосовало во время второй генеральной репетиции, которая состоялась 17 мая. Сегодняшним вечером в полуфинале голосовали 16 стран-участниц, а также Германия, Италия и Нидерланды.



Manizha

Кроме того, во время полуфинала предыдущий победитель конкурса Дункан Лоуренс получил почетный Золотой диск за 1 миллион стримов, а также спел свою новую песню.



Manizha

Второй полуфинал состоится 20 мая, а Гранд финал конкурса су частием России и Украины пройдет 22 мая.

P.S. По результатам жеребьевки Манижа в Гранд-финале выступит в первой половине концерта. Окончательное место в списке выступающих станет известно после второго полуфинала.