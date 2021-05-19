Манижа вышла в финал конкурса «Евровидение 2021»

В первом полуфинале приняли участие артисты из 16 стран, включая Россию и Украину. Певица Манижа спела песню Russian Women с большим волнением, однако это не помешало ей не сбиться и завершить номер до конца. В итоге Россия вышла из полуфинала в финал конкурса.
Полный список победителей первого полуфинала:
- Азербайджан / Efendi - Mata Hari
- Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place
- Кипр / Elena Tsagrinou - El Diablo
- Израиль / Eden Alene - Set Me Free
- Литва / The Roop - Discoteque
- Мальта / Destiny - Je Me Casse
- Норвегия / TIX - Fallen Angel
- Россия / Manizha - Russian Woman
- Швеция / Tusse - Voices
- Украина / Go_A - Shum
Полуфинальный результат был определен жюри и телеголосованием. Телеголосование состоялось сегодня вечером во время прямой трансляции шоу, а жюри проголосовало во время второй генеральной репетиции, которая состоялась 17 мая. Сегодняшним вечером в полуфинале голосовали 16 стран-участниц, а также Германия, Италия и Нидерланды.
Кроме того, во время полуфинала предыдущий победитель конкурса Дункан Лоуренс получил почетный Золотой диск за 1 миллион стримов, а также спел свою новую песню.
Второй полуфинал состоится 20 мая, а Гранд финал конкурса су частием России и Украины пройдет 22 мая.
P.S. По результатам жеребьевки Манижа в Гранд-финале выступит в первой половине концерта. Окончательное место в списке выступающих станет известно после второго полуфинала.
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