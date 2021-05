Manizha поменяла текст конкурсной песни «Russian Woman»

Певица приняла решение немного изменить припев. В строчке «You are strong enough to bounce against the wall» («Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены») певица поставила слово break («ломать») вместо bounce («отскакивать»).

«Я немного изменила песню, когда записывала ее, до релиза. И я решила, что нет, мы не "отскакиваем" от стен, мы здесь для того, чтобы ломать их», - заявила она на пресс-конференции в Роттердаме.

На посвящённом Евровидению британском портале Wiwibloggs в опросе, первая репетиция какого артиста понравилась вам больше всего, лидером стала Manizha. На опубликованных кадрах певица изображена «в костюме чайной бабы, расшитом лоскутками ткани из разных регионов РФ», а потом - в красном комбинезоне.



Manizha

Ранее Манижа провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Во время исполнения песни Russian Woman Манижа сначала появится на сцене в объемном платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном рабочем комбинезоне.

Вместе с ней выступят четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране Маниже будут подпевать женщины разного возраста - представительницы разных народов России, в том числе медийные личности: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова "Russian Woman".

Манижа также рассказала, что ее вдохновением для участия в смотре стали израильская артистка, победительница "Евровидения-1998" Дана Интернэшнл и российская группа "Тату", занявшая третье место в 2003 году.

"Моя любимая песня: "Viva la diva, Viva Victoria, Cleopatra", - напела Манижа композицию Diva, с которой выступала израильская певица на конкурсе 1998 года. - Я была маленькой девочкой, когда увидела Дану Интернэшнл, и была потрясена. И вторая моя любимая песня - композиция нашей российской группы "Тату" "Не верь, не бойся, не проси". Эти два выступления заставили меня мечтать и многое сделать, чтобы стать частью евровизионной семьи".

Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.