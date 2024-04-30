Филипп Киркоров в день рождения заверил: «Дальше буду жить»

Автором композиции стала Манижа.

В соцсетях артист эмоционально поминает прошедший год, вспоминая и про «голую вечеринку» с ее последствиями, и теракт в «Крокусе», и свою маму.



Филипп Киркоров

«Я молчал 40 дней… Но сегодня, в свой день рождения, мне хочется петь. Хочется жить! – сообщил артист в соцсетях. - Наступил мой новый год, год больших надежд, год больших проектов. Год, который перевернул мою жизнь, уходит в историю, оставляя грубый след на моем сердце. С годами мы должны черстветь, закаляться, но я не могу... 40 дней я молчал, 40 дней с момента бесчеловечной трагедии в «Крокусе» остановило для меня время. И вот сейчас в тот день, когда моя прекрасная мама подарила мне жизнь, я хотел бы поблагодарить прошлый год, год больших трагедий, год утрат, год, перевернувший и встряхнувший меня. Ровно 30 лет назад, именно 30 апреля мамы не стало… с этого момента этот день для меня стал днем скорби. Не верьте людям, которые говорят, что с годами эта боль и скорбь проходит… Мама, мне тебя не хватает, очень… Но я держу обещание, которое дал 30 лет назад. Всегда! Я делаю премьеру 30 апреля. И сегодня я как заново родившийся человек, преобразившийся не только телом, но и душой, человек готовый к новым свершениям, новым проектам! Сегодня мне 57! И я рад и горд, называя эти цифры, каждый год для меня особенен, я горжусь каждым прожитым днем и каждой минутой! Да случались ошибки, но теперь будем жить, творить! Лицедействовать! Мы же актеры, и наша сцена наша жизнь! Я приглашаю вас всех на первый ряд моей жизни!»