Концерт фонда «Подари жизнь» покажут на Okko

26 ноября 2021 года благотворительному фонду помощи детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями «Подари жизнь» исполняется 15 лет. За время работы фонда помощь получили более 73 000 детей. Фонд продолжает работать над тем, чтобы каждый ребенок с онкологическим или тяжелым гематологическим заболеванием получил самую современную и эффективную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку, вовремя.

В честь своего 15-летия фонд «Подари жизнь» устраивает благотворительный концерт «Не смотри назад» для своих благотворителей в театре «Современник». Именно здесь в 2005 году Чулпан Хаматова и Дина Корзун провели первый благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на аппарат по облучению крови для Российской детской клинической больницы. А спустя год актрисы учредили фонд «Подари жизнь», который стал заниматься системной помощью в сфере детской онкологии.

Участники концерта: Синекдоха Монток, Рушана, группа Сироткин, Муся Тотибадзе, The Hatters, Сёстры, группа RINAL, MANIZHA, группа Tesla Boy, Диана Арбенина, Юрий Шевчук и группа ДДТ. Режиссером концерта выступит хореограф Владимир Варнава.

Прямая трансляция концерта «Не смотри назад» из театра «Современник» состоится 26 ноября в 20:00 в мультимедийном сервисе Okko и на портале «Рамблер». Во время трансляции каждый зритель сможет отправить любое пожертвование на лечение подопечных фонда.

Чулпан Хаматова, актриса и учредитель фонда «Подари жизнь»:

«В этом году фонду «Подари жизнь» исполняется 15 лет. Мы ценим и любим все, что было сделано за это время благодаря поддержке благотворителей, доноров и волонтеров. Но мы не остаемся в прошлом, перед нами новые вызовы. Наша жизнь и наша энергия впереди. В новом, молодом, разнообразном и актуальном. Именно поэтому мы пригласили встретить 15-летие фонда тех, кто в этом будущем уже живет, создает, осмеливается, меняет. Мы знаем, что детский рак излечим. Мы знаем, что с нами ваша поддержка. И этого достаточно, чтобы идти вперед, не оглядываясь».