Манижа показала «Колыбель для повзрослевшего»

ЕР включает в себя песни Бориса Гребенщикова «Гость» и «Под небом голубым» (на таджикском языке), еще кавер на песню Александры Пахмутовой «Надежда» и ранее выпущенную синглом песню «Люди вернутся в людей», дополненные текстовыми интерлюдиями певицы. По словам Манижи, она записала эту пластинку, чтобы помочь людям найти опору в наше тревожное время.

«Колыбельные обычно поют детям в надежде их успокоить, но в этом году, крайне тревожном, печальном и даже трагическом, многие из нас, как дети, ощутили желание, чтобы успокоили их и спели им колыбельную. Я сама почувствовала своего внутреннего ребёнка и поняла, что помочь я могу ему только музыкой, собственным делом. И музыка нашлась – из моего прошлого и всего услышанного. Надеюсь, что «Колыбель для повзрослевшего» поможет вам найти опору и немного выдохнуть».



Манижа