Манижа выступит в первом полуфинале «Евровидения»

Первый полуфинал конкурса пройдет 18 мая, перед Манижей выступят участники, представляющие Литву и Словению. Участие в первом полуфинале примут представители 16 стран, в частности, Швеции, Израиля, Украины и Азербайджана.



Первый полуфинал

Второй полуфинал "Евровидения-2021" состоится 20 мая, в нем примут участие представители 17 стран, в том числе Сербии, Эстонии, Польши, Молдавии, Финляндии и Латвии.



Второй полуфинал

«В каждом полуфинале 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Они присоединятся к Нидерландам (хозяевам конкурса) и другим участникам, которые автоматически получают квалификацию, "большой пятерке": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Всего в гранд-финале будут соревноваться 26 стран», - сообщают организаторы.

В качестве условия участия в конкурсе этого года каждая телекомпания должна была записать прямую трансляцию на пленку, которая может быть использована в неудачном сценарии, когда артист не может поехать в Роттердам или находится на карантине дома. Жеребьевка полуфинального распределения для этого конкурса состоялась в Stadhuis Rotterdam в январе 2020 года. Первоначально она была предназначена для использования в отмененном конкурсе 2020 года и остается в силе для конкурса 2021 года.

После каждого полуфинала его победители случайным образом выбирают из «шляпы», выступят ли они в первой или второй половине гранд-финала. Полный порядок проведения гранд-финала будет подтвержден продюсерами в первые часы пятницы, 21 мая, после завершения обоих полуфиналов.

Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса. Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение" она выступит с песней Russian women.