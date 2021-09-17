Манижа попыталась перепеть Аллу Пугачеву (лучше не слушать!)

Представительница России на «Евровидении-2021» во время живого концерта в шоу «Мурзилки Live» сообщила, что официально на всех стриминговых площадках песня выйдет в конце сентября.



Manizha

«Я обожаю эту песню, я обожаю Аллу Борисовну Пугачеву. Я благодарю ее за то, что она разрешила мне исполнять эту песню. В конце сентября она выходит официально на всех источниках. Мы ее исполнили вместе с Кириллом Рихтером, невероятным композитором. Это будет красивая песня, красивое видео, я ее очень жду», - прокомментировала певица.

Артистка поделилась также грустной информацией об очередном переносе своего сольного концерта в Москве в Crocus City Hall. Сначала столичный концерт должен был пройти 8 июля этого года, но его пришлось перенести на 19 сентября, а теперь его датой стало 2 февраля 2022 года.

«К сожалению, до сих пор мы живем в такой реальности, что с учетом всех ограничений мы не можем себе обеспечить полноценное шоу. Все это же сказывается и на финансовых ограничениях, поэтому пока это не реализуемо», - отметила Манижа.

Певица понадеялась, что концерт непременно состоится 02.02.2022, так как цифры в новой дате в некотором смысле магические для Манежи. Ведь ее первый масштабный сольный концерт в Crocus City Hall состоялся 02.02.2020. А немногим раньше, в ноябре-декабре этого года певица пообещала выпустить новый альбом. Стоит отметить, что сложная ситуация с концертами сейчас везде. Манижа рассказала, что получала не мало приглашений выступить в разных странах, которые пока так и не реализовались.

«Самое обидное, что мы не можем вылететь в какие-то страны, потому что все закрыто, - сказала она. - Пропало приглашение в Португалию, во Францию (концерт в Париже должен был состояться в октябре. – Прим. InterMedia), сохраняются еще приглашения на европейские фестивали следующего года. Над этим мы сейчас активно работаем. Хочется масштабировать творчество, хочется продолжать петь на русском, чтобы русский язык становился модным. Я же смешиваю языки. У меня в одной песне может быть три языка – английский, русский, иногда таджикский. Я вижу, что европейские слушатели начинают повторять русские слова, у меня есть огромное количество видео, где ребята прям поют «Русскую женщину» на русском языке

В интервью ведущим шоу «Мурзилки Live» Манижа призналась, что «Евровидение» стало главнейшем событием в ее новейшей истории, но еще раз войти в эту воду она бы не согласилась.

«Нет, никогда в жизни, пожалуйста! – взмолилась Манижа. – Во-первых, я не люблю повторяться. Хорошо бы не ездить туда участником, но я бы с удовольствием поехала как ведущая или поддержать кого-то. Я себя вижу там больше как интертеймент, а не как конкурсант. Конкурсы – это ад, ребята!» – откровенно призналась певица.

В рамках своего выступления артистка исполнила также обновлённую версию сингла «Люстра» и спела хиты «Недославянка», «Не твое», «Мама». Завершила Манижа свой живой концерт интернациональным хитом «Russian Woman».